Мэр Дзержинска вмешался в скандал с брошенным в учительницу тортом

ДЗЕРЖИНСК, 11 декабря, ФедералПресс. Мэр Дзержинска Михаил Клинков прокомментировал инцидент, произошедший на днях в одном из учебных заведений города, в ходе которого школьницы бросили торт в лицо педагогу.
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