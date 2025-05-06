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Депутат Колунов: газоанализаторы могут предотвратить утечку газа в квартире

Установка специальных датчиков или газоанализаторов является самым безопасным и надежным способом предотвратить утечку газа в жилых помещениях, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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