"Аэрофлот" предупредил об отмене или объединении ряда рейсов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о возможной отмене или объединении ряда рейсов из-за введения ночью 7 мая временных ограничений на прилет и вылет воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево.
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