Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Форвард «Металлурга» Акользин о голе «Сибири»: «В меньшинстве соперник может расслабиться, и есть шанс не только обороняться, но и убежать в контратаку»

Павел Акользин высказался после победы «Металлурга» над «Сибирью» (4:2). «Снова удалось забить в меньшинстве? Знаете, меньшинство – такая штука, что где-то соперник может расслабиться, и есть шанс не только обороняться, но и убежать в контратаку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх