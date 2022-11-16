Форвард «Металлурга» Акользин о голе «Сибири»: «В меньшинстве соперник может расслабиться, и есть шанс не только обороняться, но и убежать в контратаку»

Павел Акользин высказался после победы «Металлурга» над «Сибирью» (4:2). «Снова удалось забить в меньшинстве? Знаете, меньшинство – такая штука, что где-то соперник может расслабиться, и есть шанс не только обороняться, но и убежать в контратаку.