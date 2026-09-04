В Пулково задержаны рейсы, город уходит под воду. Аномальная погода накрыла Петербург

Непогода ворвалась в Санкт-Петербург. На фоне сильных ливней в Пулково задерживают рейсы.Непогода стала причиной срыва расписания в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 4 сентября.
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