В РФ разрешили бесплатно использовать 52 песни о войне и марш «Прощание славянки»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Правительство России утвердило перечень музыкальных произведений, так или иначе связанных с подвигом советского народа в Великой Отечественной войне, которые можно безвозмездно использовать в ходе различных праздничных мероприятий.
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