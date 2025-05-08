В РФ разрешили бесплатно использовать 52 песни о войне и марш «Прощание славянки»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Правительство России утвердило перечень музыкальных произведений, так или иначе связанных с подвигом советского народа в Великой Отечественной войне, которые можно безвозмездно использовать в ходе различных праздничных мероприятий.