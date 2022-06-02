Власти назвали причину потопа на набережной Белой в Уфе

Весьма неожиданно в первый день лета в Уфе затопило Набережную. Это не принесло серьезных неудобств гуляющим там горожанам, а детям даже прибавило радости, ведь им представилась возможность и ходить по воде и даже ездить по ней на велосипеде.
Весьма неожиданно в первый день лета в Уфе затопило Набережную. Это не принесло серьезных неудобств гуляющим там горожанам, а детям даже прибавило радости, ведь им представилась возможность и ходить по воде и даже ездить по ней на велосипеде.
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