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Власти назвали причину потопа на набережной Белой в Уфе

Власти назвали причину потопа на набережной Белой в Уфе

Весьма неожиданно в первый день лета в Уфе затопило Набережную. Это не принесло серьезных неудобств гуляющим там горожанам, а детям даже прибавило радости, ведь им представилась возможность и ходить по воде и даже ездить по ней на велосипеде.

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