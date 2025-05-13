Участница популярной в 2000-х группы Atomic Kitten впервые станет мамой в 44 года

44-летняя певица и бывшая участница гёрл-бэнда Atomic Kitten Лиз МакЛарнон сообщила в инстаграме*, что ожидает своего первого ребёнка после десяти лет попыток зачать, в том числе через ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).
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