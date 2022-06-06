Курсанты и иностранные слушатели вузов МВД России подготовили поздравление ко Дню русского языка

Курсанты и иностранные слушатели вузов МВД России подготовили поздравление ко Дню русского языка

Ежегодно 6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, по всему миру отмечается День русского языка.

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