Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Газировка подорожает на 42% — Минфин повышает акцизы на сладкие напитки.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Газировка подорожает на 42% — Минфин повышает акцизы на сладкие напитки.
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