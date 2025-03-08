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  • sergey lapkin
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Голливудские звезды массово отрастили нелепые усы. Почему их стали считать признаком мужской сексуальности?

Голливудские звезды массово отрастили нелепые усы. Почему их стали считать признаком мужской сексуальности?

Мировые звезды шоу-бизнеса начали вдруг носить крошечные усы. С руки голливудского актера Тимоти Шаламе нелепая деталь мужской внешности, которая долгое время вызывала недоумение у стилистов и профессионалов бьюти-индустрии, вернулась в моду в 2025 году.

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