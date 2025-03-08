Голливудские звезды массово отрастили нелепые усы. Почему их стали считать признаком мужской сексуальности?

Мировые звезды шоу-бизнеса начали вдруг носить крошечные усы. С руки голливудского актера Тимоти Шаламе нелепая деталь мужской внешности, которая долгое время вызывала недоумение у стилистов и профессионалов бьюти-индустрии, вернулась в моду в 2025 году.