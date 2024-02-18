Бондарчук бросает вызов

Режиссер представил новый проект, который, по мнению кинокритиков, может легко обогнать «Слово. Федор Бондарчук Пресс-служба НТВ Режиссер представил новый проект, который, по мнению кинокритиков, может легко обогнать «Слово пацана.
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