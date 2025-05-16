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Петр Врублевский заявил о желании вернуться в Москву

Петр Врублевский заявил о желании вернуться в Москву

Объявленный в международный розыск по подозрению в рекламе наркошопа в центре Москвы и организации серии громких заказных поджогов Петр Врублевский, ныне проживающий в Швейцарии, заявил о своей невиновности и желании вернуться в Россию.

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