Петр Врублевский заявил о желании вернуться в Москву

Объявленный в международный розыск по подозрению в рекламе наркошопа в центре Москвы и организации серии громких заказных поджогов Петр Врублевский, ныне проживающий в Швейцарии, заявил о своей невиновности и желании вернуться в Россию.
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