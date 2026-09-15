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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о Сергееве против «Оренбурга»: «Матч запорол полностью, играл как футболист Первой лиги. Понятно, почему он не попадает в состав»

Тимур Гурцкая раскритиковал игру форварда «Динамо» Ивана Сергеева в матче РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

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