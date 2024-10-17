Фейковый свердловский экс-министр "рассказал" школьницам, как одеваться на встречи с участниками СВО

В соцсетях распространяется ролик, в котором бывший министр образования региона, якобы, рассказывает об акции "Солдат ребёнка не обидит"Ролик, в котором бывший министр образования Свердловской области рассказывает об акции "Солдат ребёнка не обидит"появился недавно в соцсетях.