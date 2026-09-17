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Татарстанда беренче кар октябрьдә яварга мөмкин – синоптик

Татарстанда беренче кар октябрьдә яварга мөмкин – синоптик

Татарстан халкы бу сезонда беренче карны октябрьдә үк күрә алачак. Мондый фаразны «Метео» фаразлау үзәге җитәкчесе Александр Шувалов әйтте.

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