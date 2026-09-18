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В "Коммунарке" для маленьких пациентов работает городской проект "Ранняя помощь"

В "Коммунарке" для маленьких пациентов работает городской проект "Ранняя помощь"

На осмотре доктор попросил Матвея хотя бы минуту лежать неподвижно. Но восьмимесячный непоседа так не умеет, крутится, гремит игрушками, внимательно наблюдая за врачами.

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