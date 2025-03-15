На иностранных наемников ВСУ не будут распространяться правила Женевской конвенции о военнопленных, заявил президент РФ Владимир Путин на командном пункте в Курской области.
Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Да зачем на них тратить время судебной системы и ещё потом на содержание 20 лет... Уничтожение на месте.. Точка!
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16 час.
Alex Nемо
А зачем тогда нужно было объявлять режим КТО (контр террористической операции)? КТО означает, в переводе на любой язык - террористы должны быть УНИЧТОЖЕНЫ! Никаких солдат противника там по определению нет, есть только террористы. И хватит уже этого долбанного гуманизма ценой жизни русских солдат!
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13 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
все натовские наёмники укро нацики и всушеники которые не сдатутся в плен до 6 утра понедельника отправятся к бандере
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10 час.
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