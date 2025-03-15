Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена

Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена

На иностранных наемников ВСУ не будут распространяться правила Женевской конвенции о военнопленных, заявил президент РФ Владимир Путин на командном пункте в Курской области.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Да зачем на них тратить время судебной системы и ещё потом на содержание 20 лет... Уничтожение на месте..  Точка!
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16 час.
Alex Nемо
А зачем тогда нужно было объявлять режим КТО (контр террористической операции)? КТО означает, в переводе на любой язык - террористы должны быть УНИЧТОЖЕНЫ! Никаких солдат противника там по определению нет, есть только террористы. И хватит уже этого долбанного гуманизма ценой жизни русских солдат!
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13 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
все натовские наёмники укро нацики и всушеники  которые не сдатутся в плен до  6 утра понедельника  отправятся к бандере
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10 час.
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