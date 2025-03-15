Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена

Надежда Кувыкина Да зачем на них тратить время судебной системы и ещё потом на содержание 20 лет... Уничтожение на месте.. Точка!

Alex Nемо А зачем тогда нужно было объявлять режим КТО (контр террористической операции)? КТО означает, в переводе на любой язык - террористы должны быть УНИЧТОЖЕНЫ! Никаких солдат противника там по определению нет, есть только террористы. И хватит уже этого долбанного гуманизма ценой жизни русских солдат!