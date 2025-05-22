Эксперт подтвердила риск заражения кошек птичьим гриппом

Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что кошки действительно могут заразиться птичьим гриппом (H5N1) через заражённое мясо, воду или почву, что вызывает такие симптомы, как кашель, чихание и неврологические проблемы, например судороги.
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