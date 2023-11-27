Комитет ГД одобрил ответственность за нарушение правил о выручке в валюте

Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал депутатам одобрить в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за невыполнение требований компаниями об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем рынке РФ.
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