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Медведи без страха: эксперт рассказал, почему хищники всё чаще приходят в города и что делать при встрече

Медведи без страха: эксперт рассказал, почему хищники всё чаще приходят в города и что делать при встрече

В 2026 году выходы медведей к населённым пунктам зафиксированы в 41 регионе России, такие данные приводит ТАСС.

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