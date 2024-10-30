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В Красноярском крае мужчина до смерти забил бабушку друга

В Красноярском крае мужчина до смерти забил бабушку друга

Мужчина до смерти забил бабушку друга в городе Железногорске Красноярского края. Об этом 30 октября сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) по региону и Республике Хакасия.

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