Крупный российский производитель шин попал в санкционный список США

Вчера стало известно, что Минфин США внес в SDN-list российский шинный концерн «Кордиант». В качестве обоснования санкций Минфин указывает на поставки продукции «Кордианта» для нужд военно-промышленного комплекса.
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