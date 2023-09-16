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Гоцук о пенальти в матче с «Динамо»: «Судьи говорят, что стопроцентный, но мне кажется – нет. Не понимаю, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды»

Гоцук о пенальти в матче с «Динамо»: «Судьи говорят, что стопроцентный, но мне кажется – нет. Не понимаю, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды»

Защитник «Пари НН» сыграл в подкате против Константина Тюкавина в своей штрафной, и арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти.

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