Внешность уникального купе Bentley Batur раскрыли до премьеры

Внешность уникального купе Bentley Mulliner Batur раскрыли до премьеры. В социальных сетях растиражировали фотографии новинки, сделанных пресс-службой Bentley: изображения низкого качества, но ключевые дизайнерские особенности уже не секрет.
Внешность уникального купе Bentley Mulliner Batur раскрыли до премьеры. В социальных сетях растиражировали фотографии новинки, сделанных пресс-службой Bentley: изображения низкого качества, но ключевые дизайнерские особенности уже не секрет.
Свежие комментарии