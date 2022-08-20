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Внешность уникального купе Bentley Batur раскрыли до премьеры

Внешность уникального купе Bentley Batur раскрыли до премьеры

Внешность уникального купе Bentley Mulliner Batur раскрыли до премьеры. В социальных сетях растиражировали фотографии новинки, сделанных пресс-службой Bentley: изображения низкого качества, но ключевые дизайнерские особенности уже не секрет.

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