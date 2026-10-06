В "Днепре" рассказали, что позиции ВСУ выдают громкий смех и запах шашлыка

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Украинские военные выдают свои позиции громким смехом, разжиганием костров для барбекю и громкой музыкой на запорожском направлении, сообщил ТАСС штурмовик группировки "Днепр" с позывным Протока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым