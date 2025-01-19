Глен Грант: «Слишком много самодовольных и недалеких людей среди генералов Украины»

Константин Ольшанский 18 января 2025 г., 20:22 Британский эксперт поставил «неуд» Сырскому На востоке Харьковской области российское наступление идет на трех тактических направлениях — Купянском, Боровском и Краснолиманском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии