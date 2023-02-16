Марио Андретти ответил Доменикали: «Если другие потенциальные команды тише «Андретти», может, им нечем поделиться»

Марио Андретти отреагировал на критику со стороны руководителя «Формулы-1». Стефано Доменикали остался недоволен тем, как агрессивно чемпион мира 1978 года и его сын Майкл Андретти продвигают попадание команды «Андретти» в «Ф-1», и назвал их действия «не очень умными».
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