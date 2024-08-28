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Петербургский дневник

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Алаудинов заявил, что российская армия нанесла серьезное поражение ВСУ в Курской области

Удалось выбить большое количество боевиков Военнослужащие российской армии нанесли серьезное поражение украинским подразделениям в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем официальном телеграм-канале.

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