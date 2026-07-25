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NYT: Трамп сменил самолёт на саммите НАТО якобы из-за угрозы покушения

NYT: Трамп сменил самолёт на саммите НАТО якобы из-за угрозы покушения

Президент США Дональд Трамп во время визита в Турцию сменил подаренный Катаром Boeing 747-8 на старый Air Force One из-за информации о якобы готовящемся покушении со стороны проиранских группировок, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

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