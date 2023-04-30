В ЕС придумали непреодолимые санкции против российских алмазов

Санкционные усилия Запада, похоже, ждет успех, по крайней мере в отдельной взятой сфере. До сих пор Европа не вводила ограничения против российских алмазов, боясь ошибиться с эмбарго (как это уже происходит в нефтегазе) и причинить вред самим себе.