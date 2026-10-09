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Царьград

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Валерий Блюменкранц сообщил о наезде автомобиля и судебных разбирательствах

Валерий Блюменкранц сообщил о наезде автомобиля и судебных разбирательствах

Валерий Блюменкранц, участник «Дома-2», рассказал, что 10 дней назад его сбила машина. Звезда сообщил о сотрясении мозга и суде.

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