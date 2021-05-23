Тебя избрали депутатом Государственной Думы. Какой закон предложишь принять?!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаТебя избрали депутатом Государственной Думы. Какой закон предложишь принять?! "Представь себе, что тебя избрали депутатом Государственной Думы. Какой закон ты бы предложил принять?!".Вернуться к статье1912НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВПервое это упразднить Гос. Думу за не надобностью , а относительно законов , то принять все те разумные законы , которые были в СССР . Сделать в стране однопартийность , но только не ЕР, зарекомендовавшей себя как партию воров, чинодралов и бездельников . Разработать институтам планирования и принять планы на условные сроки и под них начать восстанавливать заводы и фабрики национального стратегического назначения , а существующие предприятия национализировать , назначить руководителями государственных служащих согласно приобретённых теоретических и практических навыков и знаний , с соответствующими документами и назначенных им фиксированной заработной платой .Виктор АлександровПартий может быть сколько угодно,а вот партийные списки должны быть запрещены - пусть выдвигают и поддерживают конкретных депутатов.Владимир СоловьевЗАБИВАЮТ ШКОЛЬНИКАМ ГОЛОВУ ЕРУНДОЙ, глупости как во власти, так и в образованииTFTatyana FedotovaБудь я четвероклассником, то скорее всего предложила издать закон, чтобы детям не задавали домашнего задания и детей не оценивали, по крайней мере где то до класса 6-7. Потому что , в это время психика очень ранимая, вот поставят тройку и что ? Все недовольны дома. Учитель недоволен, родители. Ребенок решит, что он не способный , учеба - это не его и заниматься этим ему не надо, раз такой вышел дурак. А мало ли? Раз не получилось, два, а потом и пошло и пошло. Мастерство- это и талант, но это ещё упорство и труд. Руки отбивать не надо. Иногда из троечников получаются очень даже классные профессионалы, а из отличников могут получиться просто карьеристы и трепачи. Вот, как хотите, если у человека никогда не было ни одной плохой оценки, то это робот. Человек может чем то увлечься и не выучить, у него может случиться что то, что намного важнее тех же уроков в тот момент и т.д. И ещё нужно так построить учебу, чтобы 1) детям нравилось учиться, то есть , им хотелось бы узнавать больше и больше, разбираться 2) они должны на практике научиться применять полученные знания 3) они должны успевать всё на уроках, домашних заданий должно быть минимально, за исключением рекомендованных книг и это должны быть увлекательные книги, которые не отбивают охоту учиться, а наоборот вызывают ещё больший интерес. Раньше это были Занимательная алгебра, Занимательная физика, серия "Хочу всё знать". Так что не глупые вопросы надо задавать, а растить любознательных, счастливых и здоровых детей. А какое уж тут здоровье при 12 часах учебы, сначала в школе, потом дома. Такого идиотизма с репетиторством в СССР точно не было. Сейчас не понятно чем учителя тогда в школе занимаются? Похоже на такие вот идиотские вопросы в отчетах отвечают и всякую эффективность не знамо чего высчитывают.Леший ДремучийВопрос для четвероклассника суровый - толковым родителям и дедам есть, о чем вместе с молодью подумать, если хотят, чтобы дети росли продвинутыми и вдумчивыми. А Закон нужен простой: публичный ежегодный интернет-отчет о результатах работы всех депутатов и госчиновников всех уровней перед соответствующей группой населения России (все федералы, начиная с Президента РФ - перед всей Россией): набрал меньше 25% поддержки, или получил 10% протеста от людей - лишился кресла.TFTatyana FedotovaХорошее предложение. Но ещё бы и сократить эту армию дармоедов в креслах. А то уже на одного с сошкой и так семеро с ложками. Всю кровь из народа уже выпили богатые бездельники. Законы идиотские, потому что принимают идиоты.Леший ДремучийСогласен с Вами. Только идиотов не так уж и много там - больше шкурников и лизоблюдов продажных. А вот почему и зачем "гарант" с друзьями всю эту шоблу дармоедов крышуют - это уже вопрос.Виктор АлександровДолжен быть принят закон о референдуме по хитропопому "поселению" нас в воровском капитализме. Люди выскажут своё мнение по инициативам "гаранта", ничего не гарантирующего!Сергей ПолосовА я бы предложил для начала разобраться в том, какой закон НУЖЕН. Проблем, в стране, не меряно. Начиная от "средних" зарплат и пенсий кончая переполнившей властный структуры совкосранью и свободы пасквилянтства. Одним законом их не решишь... А решать нужно. А решать "не хотим"...Николай Стрельцов...нужно вводить разумную пропорциональность по распределению материальных благ...вера курьянова (гончарова)Снять мораторий на смертную казнь.вера курьянова (гончарова)ДЛЯ ВОРОВ.вера курьянова (гончарова)В финской школе учителя не знают ничего о родителях детей.РАИСА То (К-а)Самое важное, если принятые законы выполняются. Важно, чтобы были ответственные лица, отвечающие за выполнение всех законов. Что толку принимать законы, а они не рабочие.TFTatyana FedotovaА ещё бывает один закон противоречит другому. Похоже , законы принимают под конкретные проблемы их самих, их деток и племянников.....Сергей ПриваловБольшинство вопросов по которым наши делопутаты принимают законы вполне можно отрегулировать положениями и нормативами, издаваемыми Правительством. А количество депутатов сократить наполовину. За счет экономии лечить тяжелобольных детей!Валерий ПашнинЧтобы сочинителям таких или аналогичных вопросов не давали возможности писать учебники.Лада КрымоваВ данном конкретном случае нужно ввести закон об обязательном прохождении четвероклассниками курса чистописания. Такие каракули - не смогла прочесть, что там внучок с дедом надумали.Галина ВандышеваСмертную казнь казнокрадам, крупную частную собственность ликвидировать, все приватизированное вернуть государству и народу.Комментировать
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