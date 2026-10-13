Царёва: вакцина «Онкорна» может стать доступна по ОМС в 2027 году

Российская мРНК-вакцина для терапии колоректального рака «Онкорна» может стать доступна в России по ОМС в 2027 году, сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царёва.
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