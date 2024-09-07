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Воронежские новости

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В Воронежской области подростки на мопеде пострадали в ДТП с «ВАЗ»

В Воронежской области подростки на мопеде пострадали в ДТП с «ВАЗ»

15-летний водитель мопеда марки «Спринтер», на котором не оказалось государственного регистрационного знака, во время движения по второстепенной дороге на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2109», за рулем которого находился 50-летний местный житель.

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