В Воронежской области подростки на мопеде пострадали в ДТП с «ВАЗ»

15-летний водитель мопеда марки «Спринтер», на котором не оказалось государственного регистрационного знака, во время движения по второстепенной дороге на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2109», за рулем которого находился 50-летний местный житель.