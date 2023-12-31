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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог Илья Гращенков о внешней политике – 2024: «Упор будет делаться на Китай»

Политолог Илья Гращенков о внешней политике – 2024: «Упор будет делаться на Китай»

Какой будет внешняя политика России в 2024 году? На что власть будет делать упор? В какую сторону двигаться? «ФедералПресс» в рамках проекта «10 важных мнений о 2024-м» спросил об этом у политолога, главы Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова:«Внешняя политика в 2024 году будет всецело зависеть от решения по СВО.

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