Эндокринолог Павлова посоветовала россиянам отказаться от еды во фритюре: «Прямой путь к слабоумию»

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Приготовленная во фритюре еда содержит в себе большое количество жира и калорий, а также много конечных продуктов гликирования, которые являются одним из главных факторов старения.
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