Выстрелы в спину от своих. Кто же "воюет" против русской армии?

После семи лет стенаний о "русско-украинской войне", стоившей Украине огромных потерь в людях, экономике и деньгах, но на которую Россия так и не явилась, всё встало на свои места.
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