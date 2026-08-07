WSJ: Трамп поручил найти источник утечек о дефиците боеприпасов у США

Президент США Дональд Трамп дал указание провести расследование после обнародования в СМИ информации о сокращении у США запасов вооружений на фоне конфликта с Ираном, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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