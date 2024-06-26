Почему люди предосторожно относятся к беспилотным авто: эксперт знает ответ

Сергей Флуидор

Почему люди предосторожностью относятся к беспилотным авто, ответ прост, как две копейки. На сегодняшний день в ПДД нет ни единого слова о автомобилях с автопилотом. Отсутствуют и юридические основы для использования беспилотных авто на дорогах. Если кто-то пытается влезть в дорожное движение на этом говне, он нарушает закон, многократно увеличивая опасность на дороге. Кто будет отвечать в случае аварии, не дай бог с человеческими жертвами? Пресловутый искусственный интеллект, владелец машины, производитель? Вы ИИ как накажете, 10 мегабайт Айяйяев в программу вобьёте? Ответа нет. Следовательно нечего обсуждать. Эти игрушки должны кататься на полигонах, на дорогах, в ближайшем будущем, им делать нечего.