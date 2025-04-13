Песков рассказал, что Навка зарабатывает больше него

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сообщил в документальном фильме «Она», посвящённом 50-летию Татьяны Навки, что его доход меньше, чем у его супруги, известной фигуристки и организатора ледовых шоу.
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