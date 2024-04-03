10 вещей, которые никогда не следует говорить своей подруге

Дружба с кем-то обычно означает также близость с этим человеком, вплоть до возможности рассказать ему практически все, не так ли? Однако даже когда у друзей очень хорошие отношения друг с другом, важно проявлять внимательность при обращении, стараясь не обидеть их и не попытаться контролировать их жизнь с помощью маленьких фраз.