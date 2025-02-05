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Замглавы города в Кузбассе приговорили к 7 годам колонии за взяточничество

Замглавы города в Кузбассе приговорили к 7 годам колонии за взяточничество

Бывшего замглавы города Калтан отправили в колонию за взятки и назначили огромный штраф.Калтанский городской суд Кемеровской области приговорил бывшего замглавы Калтанского округа к семи годам колонии за получение взятки.

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