Замглавы города в Кузбассе приговорили к 7 годам колонии за взяточничество

Бывшего замглавы города Калтан отправили в колонию за взятки и назначили огромный штраф.Калтанский городской суд Кемеровской области приговорил бывшего замглавы Калтанского округа к семи годам колонии за получение взятки.
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