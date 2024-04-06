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Глушаков: «В последнее время Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу, болельщикам, «Спартаку»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, раскритиковавшего игроков красно-белых за недостаток самоотдачи в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2).

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