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В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

Политнавигатор Риторика президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержку Киева представляют собой ни к чему не обязывающие заявления, потому что в Москве прекрасно понимают – турки не вторгнуться в Крым, а вот турецкий бизнес продолжит сотрудничать с российским».

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Комментарии
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Валерий Фоменков
А почему бы пидора не назвать пидором? Пидору это огромная честь! Лично я так думаю.
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14 час.
Yuriy Garutsa
Кого вы слушайте? Хохлопидара?
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14 час.
СК
Сергей К
Ну и хорошо, что им главная выгода. А вера тут при чем? И он же не обещает нас осчастливить. Он борется за Турцию. И не будем ему мешать, пока это нам не мешает.
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14 час.

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