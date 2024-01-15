Летчики Су-25 показали, как бьют ракетами по позициям ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовой авиации России на самолетах Су-25 ударили неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии