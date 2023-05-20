«Балтика» вышла в РПЛ, G7 против российского флага, «Реал» не уволит Анчелотти, новые санкции Великобритании и Австралии, Головин мимо ЛЧ и другие новости

Привет, друзья! Желаем вам провести эти выходные такими же счастливыми, как калининградская «Балтика» вчера вечером.
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