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Google Pixel 9a будет похож на iPhone 16, если последняя утечка верна В Сеть просочились...

Google Pixel 9a будет похож на iPhone 16, если последняя утечка верна В Сеть просочились...

Google Pixel 9a будет похож на iPhone 16, если последняя утечка вернаВ Сеть просочились визуализации грядущего смартфона Google Pixel 9a, которые подтверждают слухи о том, что Google практически отказалась от выступающего блока камеры в этой модели, несмотря на то, что такой дизайн практически стал стандартом для современных смартфонов.

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