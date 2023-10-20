Экономист Чирков допустил, что рубль укрепится до 80 за доллар

Экономика России по темпам роста за последние месяцы достаточно серьезно опережает Запад. Такое заявление сделал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков в беседе с агентством «».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии