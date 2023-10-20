Экономист Чирков допустил, что рубль укрепится до 80 за доллар

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Экономика России по темпам роста за последние месяцы достаточно серьезно опережает Запад. Такое заявление сделал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков в беседе с агентством «».