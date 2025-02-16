Доцент Мусиенко предупредила о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году

С 1 января во многих регионах Российской Федерации увеличились цены на капитальный ремонт в многоквартирных домах (МКД), о чем агентству «Прайм» сообщила Светлана Мусиенко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.