Доцент Мусиенко предупредила о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году

С 1 января во многих регионах Российской Федерации увеличились цены на капитальный ремонт в многоквартирных домах (МКД), о чем агентству «Прайм» сообщила Светлана Мусиенко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.
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